Коронавирус: ситуация на утро 14 июня

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По состоянию на утро 14 июня в Молдове было подтверждено 11459 случаев коронавируса, 1095 из которых – в Приднестровье. За последние 24 часа в Центр COVID-19 поступили 48 человек с подозрением на инфекцию.

От коронавируса вылечились еще 202 человека. Общее количество выздоровевших достигло 6623.

359 человек остаются в тяжелом состоянии (24 из них подключены к аппаратам ИВЛ), 911 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 57-летний мужчина из Флорешт. У него были хронические заболевания. Всего летальных исходов – 399.

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