Коронавирус провоцирует галлюцинации, депрессию и психозы

0

Доктора Национального медицинского центра психиатрии имени Сербского в течение двух лет наблюдали за пациентами в ковидных стационарах и пришли к выводу: вирус может серьезно влиять на психику, вызывать галлюцинации, бред и психозы.

– Наше исследование показало, что у 45% пациентов, которым поставлен диагноз “новая коронавирусная инфекция”, обнаруживаются психические расстройства – от лёгких до тяжёлых. Конечно, в большей степени это лёгкие тревожные и депрессивные расстройства. Тем не менее 13% пациентов из 45% страдали, и у них обнаруживались тяжелые психические расстройства в виде психотических состояний. В основном это пациенты реанимационных палат, – отметила Светлана Шпорт, генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России.

Вирус “лезет” в голову. Отзывается депрессиями (у переболевших ковидом они встречаются в два раза чаще) и тревожными расстройствами (проявляется у каждого третьего пациента с новой коронавирусной инфекцией). На возвращение к прежней жизни уходит несколько месяцев, и не всегда успешно, передаёт vesti.ru.

– Мы всегда ожидаем всплеск заболеваемости, и об этом говорит статистика. В молодом возрасте – это от 18 до 27 – впервые эндогенные тяжёлые психические заболевания возникают. В случае такой пандемии мы увидели, что впервые возникают психические заболевания, которые свойственны молодому возрасту, в активном возрасте, после 40 лет, например. Мы увидели, что в пожилом и в более старшем возрастах возникают психотические состояния с тяжелым суицидальным компонентом, – пояснила Светлана Шпорт.

Тяжёлые для психики последствия чаще возникают у пациентов, которые прошли через реанимацию. С большим поражением легких, на кислородной поддержке, когда в окно заглядывает смерть, а реаниматолог несколько раз заводит сердце.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.