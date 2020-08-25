Коронавирус, повторный тест и самоизоляция: важные решения молдавского Минздрава

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Выписанные или исключенные из процесса лечения на дому граждане больше не будут находиться на самоизоляции в течение 14 дней. Соответствующее решение сегодня приняло Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты на основании последних рекомендаций ВОЗ, которые свидетельствуют о том, что после перенесенного заболевания граждане не могут заразить других. Кроме того, они не представляют эпидемиологической опасности после 10 дней болезни.

Выписка/исключение из процесса лечения на дому пациентов, у которых нет симптомов коронавируса, будут происходить спустя 10 дней после положительного теста на коронавируса без необходимости повторного тестирования с отрицательным результатом. После этого самоизоляция больше не понадобится.

Выписка пациентов с легкими и средними формами коронавируса будет происходить через 10 дней с момента появления симптомов плюс 3 дня без симптомов без необходимости проведения повторного теста. Аналогичным образом будут выписаны граждане с легкими формами заболевания, получавшие лечение на дому. Всем им самоизоляция после также не понадобится.

Тестирование при выписке остается действительным для следующих категорий пациентов:

взрослых с тяжелыми формами COVID-19;

детей с пневмонией и тяжелыми формами заболевания;

детей младше 7 лет.

Обязательно будут тестировать следующие категории граждан:

пациентов с онкологическими заболеваниями за 48 часов до выписки;

пациентов с системными и аутоиммунными заболеваниями за 48 часов до выписки;

пациентов с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом за 48 часов до выписки;

пациентов с пневмонией и ОРВИ вне зависимости от возраста;

пациентов, которым предстоит процедура пересадки органов (перед процедурой).

Также были расширены категории пациентов с легкими формами коронавируса, которые могут получать лечение на дому, в случае отсутствия у них хронических заболеваний. Это люди старше 65 лет и дети старше 7 лет.

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