Коронавирус не пройдёт: как защищают от COVID-19 пассажиров столичных троллейбусов

Коронавирус не пройдёт: как защищают от COVID-19 пассажиров столичных троллейбусов

Троллейбусы постоянно проходят санитарную обработку и дезинфекцию для снижения риска распространения COVID-19 в общественном транспорте.

Так, по данным пресс-службы Управления электротранспорта Кишинёва, полная дезинфекция троллейбусов проводится дважды в день. После каждого рейса салоны проветриваются, а поручни обрабатываются дезинфицирующим средством.

Кроме того, Управление электротранспорта Кишинёва ежедневно обеспечивает наличие антисептиков на спиртовой основе для пассажиров и снабжает персонал средствами защиты (перчатки и маски). Кондукторы регулярно проходят инструктаж по общению с пассажирами в контексте ограничений, введённых в период пандемии.

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