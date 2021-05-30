Коронавирус не помеха: сколько детей появились на свет в период пандемии

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Пандемия коронавируса не заставила молодых граждан Молдовы отказываться от рождения детей. Так, в период с марта 2020 по апрель 2021 года на свет появились около 32 тысяч детей.

По данным Агентства государственных услуг, в период с марта по декабрь 2020 года, когда многие граждане работали удалённо, родились 24 516 детей, из них более 12,8 мальчиков и 11,6 девочек. А с начала текущего года и по апрель Агентство госуслуг выдало 8 222 свидетельств о рождении. И за этот период на свет появилось больше мальчиков, чем девочек – 4,2 тысячи против 3,9 тысячи, передаёт agora.md.

В ТОП-10 имён мальчиков, рождённых в период пандемии вошли: Давид, Матей, Богдан, Максим, Александру, Даниел, Дамиан, Артём, Ион, Габриель.

В ТОП-10 имён девочек, рождённых в период пандемии вошли: София, Амелия, Анастасия, Виктория, Дарья, Мария, Александра, Ева, Евелина, Андрея.

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