Коронавирус научились выявлять по анализу слёз

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Коронавирус можно обнаружить в слезах, выяснили учёные из Университета Сан-Паулу в Бразилии. Они провели исследование среди пациентов Клиники по реабилитации краниофасциальных аномалий, сообщает Journal of Clinical Medicine.

В эксперименте принял участие 61 человек. У 33 из них был положительный тест на COVID-19, у 28 – отрицательный. В результате SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) был обнаружен в 18,2% образцов, собранных с помощью мазка, и в 12,1% образцов, собранных с помощью полоски Ширмера (полоски, размещаемой на нижнем веке).

Исследование показало, что коронавирус в слезах обнаруживается при высокой вирусной нагрузке. У пациентов с положительными тестами риск летального исхода был в семь раз выше, чем у остальных.

Учёные предположили, что диагностика по слезам может стать альтернативой неприятному для человека мазку из носоглотки. Они также отметили, что медработники могут заразиться COVID-19 через слезы пациента, хотя вероятность этого невелика.

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