Коронавирус научились определять по голосу

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Учёные продолжают работать над различными способами обнаружения ковида.

С 2020 года одним из самых популярных методов был ПЦР-тест. Теперь же, как пишет Daily Mail, международная группа учёных изобрела новую технологию, способную определять коронавирус по голосу. В её основе лежат алгоритмы искусственного интеллекта.

По словам экспертов, пишет ferra.ru, свежая разработка требует около одной минуты для получения результатов анализа. Стоит, правда, отметить, что точность этого метода ниже, чем экспресс-теста.

– Многообещающие результаты свидетельствуют о том, что простые записи голоса и точно настроенные алгоритмы искусственного интеллекта потенциально могут обеспечить высокую точность в определении того, у кого из пациентов есть инфекция COVID-19, – утверждают авторы разработки.

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