Коронавирус в Украине: шестые сутки подряд число новых случаев превышает 600

Коронавирус в Украине: шестые сутки подряд число новых случаев превышает 600

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек. Общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины утром 16 июня.

Таким образом, шестые сутки подряд в соседней стране число новых случаев не опускается ниже 600. Максимальный прирост с начала эпидемии – 753 – был зафиксирован 12 июня. До прошлой недели на Украине ежедневно фиксировали менее 600 новых случаев, передаёт gordonua.com.

Стоит отметить, что за прошедший месяц в Украине количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19, выросло почти вдвое. Средний показатель летальности по Украине – 2,9%. Он превышен в шести областях: Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Черновицкой, Черкасской и Львовской.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

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