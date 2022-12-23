Коронавирус может привести к проблемам с зубами

0

Учёные из Университета Плимута выяснили, что структурные белки вируса SARS-CoV-2 могут вызывать хроническое воспаление тканей, окружающих зуб. Исследование опубликовано в каталоге препринтов bioRxiv.

Фиброз периодонта — хроническое воспаление окружающих зуб тканей, сопровождающееся заменой функциональной ткани на грубую фиброзную. Часто это состояние протекает бессимптомно. Исследователи изучили воздействие структурных компонентов оболочки вируса SARS-CoV-2 на клетки и ткани периодонта человека.

Учёные обнаружили, что компоненты мембраны и оболочки SARS-CoV-2 изменяют пути деградации жирных кислот в митохондриях, которые необходимы для поддержания энергетического баланса клетки. Это вызывает фиброз, усиление апоптоза (запрограммированной клеточной гибели) и ускоренное старение, пишет gazeta.ru.

Ранее другие исследования выявили связь между аналогичными процессами в митохондриях и фиброзом в лёгких и почках. Выводы учёных могут способствовать лучшему пониманию длительного течения COVID и разработке лечения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.