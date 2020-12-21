Коронавирус: как обстоит ситуация в учебных заведениях по всей стране

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По состоянию на 18 декабря число заболевших коронавирусом учащихся по всей стране составило 425. Ещё 8540 были помещены на карантин. Также заболели 514 педагогов (ещё 305 находятся на самоизоляции) и 143 человека из числа вспомогательного персонала (ещё 133 на карантине). Информацию представили в Министерстве образования, культуры и исследований.

В колледжах с 14 по 18 декабря коронавирус подтвердили у 8 учащихся, 18 педагогов и 9 человек из числа вспомогательного персонала. 6 групп находятся на карантине. В ВУЗах заболели 34 студента (91 на самоизоляции), 20 дидактических кадров (8 на карантине) и 8 человек из числа вспомогательного персонала (6 на самоизоляции).

На карантине по всей стране находятся 26 детских садов и 44 группы. Коронавирус подтвердили у 9 детей, ещё 2073 находятся на самоизоляции. Также заболели 137 воспитателей и 92 помощника педагогов.

Напомним, с сегодняшнего дня по 24 декабря включительно уроки по всей Молдове проводятся дистанционно, после чего начнутся каникулы. Они продлятся до 10 января.

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