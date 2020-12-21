Коронавирус: как обстоит ситуация в учебных заведениях по всей стране

Коронавирус: как обстоит ситуация в учебных заведениях по всей стране

По состоянию на 18 декабря число заболевших коронавирусом учащихся по всей стране составило 425. Ещё 8540 были помещены на карантин. Также заболели 514 педагогов (ещё 305 находятся на самоизоляции) и 143 человека из числа вспомогательного персонала (ещё 133 на карантине). Информацию представили в Министерстве образования, культуры и исследований.  

В колледжах с 14 по 18 декабря коронавирус подтвердили у 8 учащихся, 18 педагогов и 9 человек из числа вспомогательного персонала. 6 групп находятся на карантине. В ВУЗах заболели 34 студента (91 на самоизоляции), 20 дидактических кадров (8 на карантине) и 8 человек из числа вспомогательного персонала (6 на самоизоляции).

На карантине по всей стране находятся 26 детских садов и 44 группы. Коронавирус подтвердили у 9 детей, ещё 2073 находятся на самоизоляции. Также заболели 137 воспитателей и 92 помощника педагогов.

Напомним, с сегодняшнего дня по 24 декабря включительно уроки по всей Молдове проводятся дистанционно, после чего начнутся каникулы. Они продлятся до 10 января.

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