Коронавирус: как обстоит ситуация в учебных заведениях по всей стране

Коронавирус: как обстоит ситуация в учебных заведениях по всей стране

По состоянию на 21 января на карантине находились 112 групп из 14 детских садов, а также 1048 классов из 13 школ. Такие данные были опубликованы Министерством образования. 

На прошлой неделе коронавирусом заболели 1139 учеников, 361 учитель и 65 человек из числа вспомогательного персонала. Что касается дошкольных учреждений, там ковид подтвердили у 64 детей, 98 воспитателей и 84 человек из числа вспомогательного персонала.

В вузах коронавирусом заразились 63 студента, 19 преподавателей и 33 человека из числа вспомогательного персонала. В профессионально-технических учебных заведениях заболели 94 учащихся, 46 преподавателей и 20 человек из числа вспомогательного персонала.

По данным Минобразования, на сегодняшний день уровень вакцинации в образовательных учреждениях по стране достиг 84%.

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