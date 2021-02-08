Коронавирус: как обстоит ситуация в Кишинёве

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На этой неделе число новых случаев коронавируса в Кишинёве выросло. Количество пациентов с тяжёлыми и очень тяжёлыми формами заболевания остаётся высоким, в столице сохраняется “красный код” в связи с эпидемиологической ситуацией. Информацию на заседании глав муниципальных служб представила начальник Управления социальной помощи и здравоохранения муниципия Татьяна Бучарски.

До настоящего времени по всей стране было подтверждено 164569 случаев коронавируса. 69453 из них – в Кишинёве. 67480 человек вылечились, 1147 скончались.

Больше всего инфицированных в возрастных категориях от 30 до 39 лет и от 60 лет и выше. Средний возраст заболевших – 47,7 лет. Чаще заражаются женщины. Средний возраст скончавшихся – 67,2 лет, чаще от осложнений умирают мужчины.

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