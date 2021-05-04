Коронавирус: как обстоит ситуация в Кишинёве

Число новых случаев коронавируса в Кишинёве несколько недель подряд падает, однако в муниципии сохраняется “красный код”. Об этом шла речь на сегодняшнем заседании глав городских служб.

До настоящего момента в Молдове за всё время пандемии зарегистрировали 251 378 случаев коронавируса. 105 679 из них – в Кишинёве. Вылечились 100 737 пациентов. Под наблюдением на сегодня находятся 840 человек.

В больницах доступны около 1500 мест. По состоянию на вчера были госпитализированы 359 человек, в том числе 37 в крайне тяжёлом состоянии.

На основании показателей заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней, согласно отчёту Центра общественного здоровья Кишинёва, в муниципии сохраняются “красный код” и чрезвычайное положение в области здравоохранения, пишет unimedia.info.

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