Коронавирус и границы: в какие страны разрешён и запрещён въезд гражданам Молдовы (DOC)

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Министерство иностранных дел обновило информацию о возможности посещения гражданами Республики Молдова других государств.

Правительство соседней Румынии приняло решение о продлении до 17 августа режима ЧП на всей территории страны. Таким образом, пишет deschide.md, ранее утверждённые ограничения сохраняются.

Въезд и пребывание на территории Украины гражданам Республики Молдова разрешается в случае предъявления медполиса в качестве гарантии оплаты расходов, связанных с лечением COVID-19, с обязательным условием самоизоляции на 14 дней в указанных местах (родственники, друзья, арендуемые помещения) и с установкой специального приложения на мобильный телефон. В то же время самоизоляция необязательна в случае отрицательного теста на COVID-19, выполненного после прохождения границы Украины.

Ранее введённые ограничения на въезд на территорию Российской Федерации продлены до 1 августа. Австрия объявила о прекращении полётов из/в Республику Молдова до 31 июля. Въезд в Болгарию для граждан Молдовы также запрещён до конца этого месяца. Ограничения распространяются и на транзит.

С правилами въезда в другие страны можно ознакомиться в представленном документе.

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