Коронавирус и границы: на каких условиях молдавским гражданам разрешено посещать Израиль

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Граждане Республики Молдова, намеревающиеся въехать на территорию Израиля, должны получить специальное разрешение на въезд, если может быть доказана обоснованная цель их визита, в консульстве Израиля в Киеве. Также необходимо заполнить не менее чем за 24 часа до вылета форму въезда в Израиль и предъявить по прибытии в аэропорт имени Бен-Гуриона подтверждение формы в виде цифровой копии и в бумажном формате.

Поскольку Молдова входит в число “красных” стран в плане заражений COVID-19, то по прибытии в Израиль молдавские путешественники должны заполнить специальную форму и провести 14 дней в режиме самоизоляции, пишет ipn.md со ссылкой на пресс-релиз посольства РМ в Израиле. В аэропорту, во время полёта и в период пребывания на территории Израиля, граждане должны носить маску, обязательную для детей с шестилетнего возраста, сохранять социальную дистанцию в 2 метра и соблюдать правила личной гигиены.

Для получения дополнительной информации молдавские граждане могут обратиться в информационный центр Министерства здравоохранения Израиля: *5400 (для звонков из Израиля), +972 8 6241 010 (для звонков из-за рубежа) или по электронной почте: Call.Habriut@moh.health.gov.il.

При выезде из Израиля граждане РМ должны не позднее, чем за 24 часа до вылета, заполнить форму, разрешающую посадку в самолёт (https://bit.ly/31422pA) и представить по прибытии в аэропорт имени Бен-Гуриона билет и вышеуказанное разрешение на посадку (цифровую копию и в бумажном формате).

Доступ в аэропорт будет разрешён только лицам, имеющим билеты на рейс и разрешение на посадку. Будет измеряться температура, а лиц с симптомами COVID-19 не пустят в помещение аэропорта.

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