Коронавирус “добрался” до рынков Кагула и Бельц (ВИДЕО)

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Случаи коронавируса были зарегистрированы среди сотрудников рынков в муниципиях Бельцы и Кагул. Об этом в рамках передачи сообщил директор Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ.

– Думаю, что в некоторых случаях мы должны были более четко настаивать на определенных процессах. Например, парикмахерские. Считаю, что нам следовало повременить с их открытием. У нас уже много инфицированных парикмахеров в Кишиневе и Дрокии. Есть инфицированные сотрудники рынков в Кагуле и Бельцах. В Кишиневе еще нет, но они появятся, так как рынок был недавно открыт, – заявил директор НАОЗ.

Напомним, что парикмахерские возобновили деятельность 16 мая. Однако они работают при соблюдении строгих правил, которые должны учитывать как парикмахеры, так и клиенты. А рынки в Кишиневе и Бельцах открылись 1 июня. Администрация, сотрудники и посетители базаров также должны соблюдать строгие правила, передаёт unimedia.info.

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