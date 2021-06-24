Коронавирус: число смертей от COVID-19 в Москве третий день подряд бьет рекорд

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С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 180 млн жителей планеты. Более 3,9 млн заболевших скончались, около 165 млн человек выздоровели.

Число смертей от коронавируса в Москве третий день подряд бьет рекорд за весь период пандемии, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19. По данным штаба, за 24 часа в российской столице выявили 8 598 новых случаев инфекции, днем ранее их было 6 534. За сутки коронавирус привел к смерти 92 человек. С начала пандемии скончались 21 778 москвичей. Московские власти заявили, что сотрудников организаций, отказавшихся от прививок, отстранят от работы, им не будут платить зарплату, а период отстранения от работы не включат в трудовой стаж и не станут учитывать при расчете отпуска, передаёт dw.com.

Информация о генетическом коде первого варианта коронавируса, который начал распространяться в китайском Ухане в конце 2019 года, была изъята из американских баз данных. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Информация о генетических последовательностях коронавируса была предоставлена китайскими властями в марте 2020 года, однако затем отозвана на основании того, что она должна быть обновлена.

В Бразилии – пик суточного прироста случаев заражения. Так, за последние 24 часа выявлено 115 228 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 2392 пациента. Общее число случаев заражения в Бразилии с начала эпидемии составило 18 169 881, скончались 507 109 пациентов, выздоровели около 16,5 млн человек.

Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек раскритиковал венгерских болельщиков, приезжавших в Мюнхен на матч Евро-2020. По его словам, большинство немецких болельщиков придерживались противоэпидемических правил, в частности стараясь постоянно соблюдать масочный режим. Венгерские же гости вели себя так, будто правил не существует, с сожалением отметил министр.

В Германии за последнюю неделю более чем в два раза выросла доля инфицированных индийским вариантом коронавируса (вариантом “дельта”). Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Институт имени Роберта Коха, по состоянию на 18 июня на “дельта”-вариант приходилось около 6 процентов от общего числа заражений. 23 июня этот показатель вырос почти до 15 процентов.

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