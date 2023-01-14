Коронавирус будет меняться гораздо быстрее, – эксперт

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Появление нового варианта омикрон-штамма XBB.1.5 или “кракен” говорит о том, что коронавирус будет меняться гораздо быстрее, новых штаммов впоследствии будет ещё больше, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

“Кракен” появился в результате рекомбинации: два различных штамма коронавируса встретились в клетке, между собой обменялись генетическим материалом. То же самое, что происходит при встрече мужчины и женщины, и рождаются дети, которые, соответственно, дают новую комбинацию: с одной стороны, дети на родителей похожи, а в то же самое время и не очень, с новыми свойствами. <…> Это говорит о том, что эволюция вируса сейчас пойдёт гораздо быстрее, и разнообразие, с которым мы столкнёмся, ещё будет больше, – рассказал он.

По словам Гинцбурга, свойства новых штаммов также будут меняться очень быстро. В связи с этим заболеваемость коронавирусной инфекцией также может вырасти, пишет tass.ru.

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