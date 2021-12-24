“Корона не упадёт”: Додон призвал Санду поехать на саммит глав СНГ и обсудить газовый вопрос с Путиным (ВИДЕО)

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После Нового года тариф на газ может стать ещё выше. В сложившейся ситуации нужно срочно вести переговоры с Российской Федерацией, и такая возможность у руководства страны есть: 28 декабря Владимир Путин организует неформальный саммит с главами государств СНГ. Майя Санду совершит огромную ошибку, если не поедет на эту встречу, отметил в рамках программы на “НТВ Молдова” Игорь Додон.

– Хочу дать ей дружеский совет, даже попросить отложить в сторону эмоции и поехать на саммит на следующей неделе. Корона не упадёт. Предлагаю президенту воспользоваться такой возможностью, поехать в Санкт-Петербург, встретиться с Путиным и неформально обсудить эту проблему. Это очень важно. Даже если ей лично это не нравится или не позволяют с Запада, это нужно сделать не для себя, а для граждан РМ, они этого хотят, – сказал он.

Додон отметил, что в этом году у Санду четырежды была возможность сделать это на различных мероприятиях, которые проходили на “полях” СНГ и ЕАЭС, однако все 4 раза она отказалась от участия.

– А Путин чётко сказал, что если бы Молдова была здесь, она могла бы решить интересующие вопросы. Был официальный саммит глав государств СНГ, но она не захотела участвовать. До 28 декабря есть время. Руководство страны может поехать на саммит и обсудить проблемы на месте, – подытожил он.

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