Корея передала Молдове 200 тысяч защитных масок

Корея передала Молдове 200 тысяч защитных масок

200 тысяч защитных масок серии KF94 были пожертвованы сегодня Республике Молдова Республикой Корея для борьбы с коронавирусом. Стоимость партии составляет 200 тысяч долларов. 

Церемония передачи состоялось в Больнице скорой помощи. Маски распределят среди медицинских учреждений по всей стране.

Государственный секретарь Минздрава Александр Холостенко поблагодарил руководство Кореи за оказанную поддержку медицинской системе нашей страны.

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