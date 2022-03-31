Копал землю: комратчанин во время работ на участке нашёл гранату

Копал землю: комратчанин во время работ на участке нашёл гранату

Инцидент произошёл 29 марта.

Вблизи своего дома житель Комрата занимался земляными работами. Вместе с землёй мужчина откопал предмет, напоминающий гранату. Комратчанин сразу вызвал полицию, место находки оградили.

Сапёры установили, что найденный предмет – ручная граната типа Ф-1 врёмен Великой Отечественной войны. Боеприпас был ликвидирован на месте с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает gagauzinfo.md.

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