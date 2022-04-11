Координационный совет российских соотечественников осуждает принятые парламентским большинством проекты

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Координационный совет российских соотечественников Республики Молдова выражает возмущение и крайнюю обеспокоенность действиями парламентского большинства, направленными на ограничение доступа к информации и на запрет двухцветной ленты оранжевого и чёрного цветов. Об этом говорится в заявлении КСРС.

⁃ Считаем предложенные законопроекты недопустимыми для принятия, так как их применение приведёт к ещё большему расколу молдавского общества. Запрещая доступ к кинематографическому наследию, посвящённому Великой Отечественной войне, молдавские парламентарии ставят крест не только на картинах признанных мировым сообществом мастеров – Сергея Бондарчука, Михаила Калатозова, Леонида Быкова, Юрия Озерова. Запрет коснётся и картин молдавских режиссеров Василия Паскару, снявшего такие шедевры как «Марианна», «Риск», «Крепость», «Большая-малая война», Народного артиста Республики Молдова Николая Гибу, автора ленты «Кодовое название операции «Южный гром» и других молдавских мастеров искусства, – отметили в организации.

Что касается запрета двухцветной ленты, по мнению авторов законопроекта, «прославляющей военную агрессию», Координационный совет российских соотечественников официально заявляет: «Для нас, как и для большинства граждан Республики Молдова, лента оранжевого и чёрного цветов, лента ордена Святого Георгия, является памятью о победах русского оружия в борьбе за освобождение народов от Османского владычества, в результате которых и наша земля получила свободу».

⁃ Двухцветная лента для наших граждан, гвардейская лента, – это символ Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, символ памяти о миллионах людей, погибших в борьбе против фашизма и нацизма. На алтарь Великой Победы положили свои головы и более 70 тысяч уроженцев Молдавии, память о которых мы свято храним в наших сердцах. В этой связи заявляем, что запрет на изготовление, хранение, распространение и использование двухцветной ленты оранжевого и чёрного цветов воспринимается нами как оскорбление исторической памяти, как необдуманный шаг к разделению общества и нагнетанию напряжения в стране. Призываем депутатов Парламента Республики Молдова взвешенно, рационально и основательно продумать предложенные законопроекты, где наряду с символами фашизма предполагается запретить символы борьбы против коричневой чумы. Оставляя за скобками неправомерность принятия подобных мер, вступающих в явное противоречие с основными правами человека, хотим напомнить парламентариям о главном предназначении их работы – о необходимости улучшения благосостояния граждан, о сохранении мира и спокойствия в молдавском обществе, – заключается в декларации.

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