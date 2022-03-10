Контроль не прошли: у двух иностранцев изъяли поддельные права

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Сотрудники Пограничной полиции выявили факты подделки документов.

На КПП “Скуляны” для проверки остановили автомобиль. Среди пассажиров был 33-летний гражданин Российской Федерации. При проверке багажа у мужчины нашли водительское удостоверение, выданное компетентными органами РФ. В документе не хватало некоторых элементов защиты. Однако владелец заявил, что прошёл курс вождения в автошколе и о нарушениях не подозревал.

Во втором случае в пункте пропуска “Паланка-Маяки-Удобное” у 20-летнего гражданина Украины нашли права с признаками подделки. Документ был получен полгода назад.

Оба удостоверения направлены на дополнительную экспертизу, обстоятельства выясняются.

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