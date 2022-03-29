Контракты меркнут

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Об отказе компаний поставлять продукты питания по старым ценам

Республика Молдова, как и весь мир, переживает сложные времена. Небывалая инфляция, подорожание нефтепродуктов и энергоносителей сказываются на экономиках стран – растут цены на коммунальные услуги, продовольственные и промышленные товары.

Не в убыток себе

Ситуацию усугубил и военный конфликт в соседней Украине, через территорию которой в Молдову осуществлялись грузоперевозки. Эта страна поставляла нам и продукты питания по более низким ценам. Но сейчас всё изменилось. Власти Украины до конца года ввели запрет на экспорт продовольственных товаров, поэтому перед руководством РМ встал вопрос срочного поиска поставщиков продовольствия из других государств. Но переориентация на рынки других стран влечёт за собой более высокие цены на товары и увеличивает затраты на грузоперевозки, так как удлиняется путь их доставки.

Новые реалии отрицательно сказываются и на молдавских компаниях – поставщиках товаров и материалов. Заключённые в начале года контракты на оказание услуг при галопирующих ценах теряют свой смысл – никто не желает работать себе в убыток. В таких случаях под угрозой невыполнения оказываются государственные программы и различные инвестиционные проекты.

На минувшей неделе в начале заседания правительства премьер-министр Наталья Гаврилица сказала, что в Республике Молдова уже начались проблемы с привлечением экономических агентов для участия в государственных закупках.

– Возникли проблемы и с действующими контрактами, которые больше не могут работать из-за роста инфляции и цен, – заметила глава кабмина. – Вместе с тем текущие закупки сейчас нежелательны для многих экономических агентов. Нельзя не понимать, что это может отрицательно сказаться на больших инвестиционных программах, таких как, например, строительство и ремонт дорог и ряд других.

В этой связи Министерству финансов было поручено проанализировать ситуацию, при необходимости провести публичные слушания и предложить варианты политики, которые позволят преодолеть данный кризис.

Мы находимся в такой ситуации, при которой на следующую неделю у нас нет продуктов. Мы заключили контракт с оптовой базой, которая из 40 килограммов мяса доставила нам только 10, из 10 килограммов сыра привезли только один килограмм, крупы нет вообще.

На еде не сэкономишь

Недолго пришлось ждать сигналов тревоги и из регионов. Первый поступил из Каушанского района. На минувшей неделе примары населённых пунктов данной административно-территориальной единицы на встрече с главой кабинета министров рассказали о возникших проблемах с закупкой продуктов питания. Они посетовали, что экономические агенты, с которыми были заключены контракты на поставку продовольствия, в том числе и для социальных учреждений (детских садов, учебных заведений и больниц), отказываются продавать эти виды товаров.

– Мы опубликовали два объявления, но ни один экономический агент не участвовал в торгах. Мы начали вести прямые переговоры, но они не хотели заключать контракт. Мы находимся в такой ситуации, при которой на следующую неделю у нас нет продуктов. Мы заключили контракт с оптовой базой, которая из 40 килограммов мяса доставила нам только 10, из 10 килограммов сыра привезла только один килограмм, крупы нет вообще, – посетовала примар села Кошкалия Каушанского района Елена Ешану, цитируемая ntv.md.

Премьер-министр Гаврилица ответила главам местных администраций Каушанского района, что правительству известна эта проблема и Минфину поручено найти выход из сложившейся ситуации.

Вместе с тем власти призывают всех экономических агентов, в первую очередь госучреждения, экономить. Министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну и его ведомству поручено разработать инструкцию, которая бы напомнила всем, за счёт чего и как нужно экономить. Первое, что предлагается в этой связи сделать, – отключить тепло в госучреждениях с 1 апреля.

Анастасия Погодина