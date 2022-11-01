Контракт на ноябрь с основным поставщиком электроэнергии в Молдове не подписан

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Власти страны не подписали контракт на ноябрь с основным поставщиком электроэнергии в Молдове – Молдавской ГРЭС. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил Андрей Спыну.

Вице-премьер отметил, что госпредприятие Energocom подписало контракты на ноябрь с румынскими Petrom (50 MWh) и Nuclearelectrica (35 MWh). Кроме того, на румынской бирже OPCOM приобретены 5530 MWh.

– Контракт о поставках электроэнергии с МГРЭС не подписан. В связи с этим во вторник дефицит составит примерно 4070 MWh, – сообщил Спыну, умолчав, по какой причине договор не был заключён.

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