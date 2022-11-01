Контракт на ноябрь с основным поставщиком электроэнергии в Молдове не подписан

Контракт на ноябрь с основным поставщиком электроэнергии в Молдове не подписан

Власти страны не подписали контракт на ноябрь с основным поставщиком электроэнергии в Молдове – Молдавской ГРЭС. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил Андрей Спыну. 

Вице-премьер отметил, что госпредприятие Energocom подписало контракты на ноябрь с румынскими Petrom (50 MWh) и Nuclearelectrica (35 MWh). Кроме того, на румынской бирже OPCOM приобретены 5530 MWh.

– Контракт о поставках электроэнергии с МГРЭС не подписан. В связи с этим во вторник дефицит составит примерно 4070 MWh, – сообщил Спыну, умолчав, по какой причине договор не был заключён. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md