Открыл кафе для продажи контрафактного алкоголя: нерадивого “бизнесмена” задержали в столице (ВИДЕО)

Открыл кафе для продажи контрафактного алкоголя: нерадивого “бизнесмена” задержали в столице (ВИДЕО)

Полиция задержала 60-летнего гражданина, который занимался незаконной продажей алкоголя. Для этого он обустроил специальное помещение в кафе.

По данным пресс-службы столичной полиции, мужчина продавал алкоголь в антисанитарных условиях. Во время обыска было изъято 75 бутылок с напитками объёмом 0,5 л.

У задержанного не было документов о происхождении и качестве реализуемой продукции. Стоимость изъятого составила 15 000 леев.

Алкоголь был направлен на экспертизу. Обстоятельства инцидента выясняются. Подозреваемому грозит уголовная ответственность.

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