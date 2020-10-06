Контрафактные товары на 6 миллионов леев изъяты в ходе обысков в Кишинёве и Бельцах (ВИДЕО)

Контрафактные товары на 6 миллионов леев изъяты в ходе обысков в Кишинёве и Бельцах (ВИДЕО)

Правоохранители провели ряд обысков в магазинах и на складах экономического агента в Кишинёве и Бельцах. В результате были изъяты контрафактные товары стоимостью около 6 миллионов леев.

За неправомерное использование товарных знаков было возбуждено уголовное дело. Юридическому лицу грозит штраф до 250 000 леев с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок от 1 до 5 лет.

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