В Джурджулештах пресекли попытку контрабанды одежды на 800 тысяч леев (ФОТО)

В Джурджулештах пресекли попытку контрабанды одежды на 800 тысяч леев (ФОТО)

39-летний гражданин Украины намеревался перевезти контрабандой партию одежды. Товар был обнаружен в его автомобиле на КПП “Джурджулешты”. 

Инцидент произошёл 28 сентября на въезде в Молдову. Водитель заявил, что у него нет вещей для декларирования, однако в ходе тщательной проверки сотрудники таможни обнаружили в грузовом отсеке партию одежды примерной стоимостью более 800 000 леев.

Мужчина был задержан на 72 часа, возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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