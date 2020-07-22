Контрабандные сигареты на 500 тысяч евро найдены на складе в граничащем с Румынией селе

Контрабандные сигареты на 500 тысяч евро найдены на складе в граничащем с Румынией селе

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно со Службой информации и безопасности провели обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту контрабанды. Спецоперация проходила на складе, расположенном в селе, граничащем с Румынией. 

Так, правоохранителями были обнаружены 1 155 коробок, в которых находились 577 500 пачек сигарет “Ashima” без акцизов. Они были спрятаны в трёх микроавтобусах с румынскими номерами. Стоимость партии на чёрном рынке составляет 500 000 евро. Сигареты и микроавтобусы были конфискованы. Правоохранители выясняют происхождение табачных изделий, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, по обвинению в контрабанде были задержаны четверо граждан Молдовы. Согласно действующему законодательству, за это деяние им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет.

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