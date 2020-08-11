Контрабандные шубы на 120 тысяч леев пытался ввезти в страну водитель рейсового автобуса (ФОТО)

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Инцидент был зарегистрирован на контрольно-пропускном пункте “Леушень”. Пограничники обнаружили в рейсовом автобусе шесть незадекларированных шуб, стоимость которых составляет 120 тысяч леев. Кроме того, на трассе Леушень-Кишинёв был остановлен микроавтобус, водитель которого перевозил партию товаров без документов о происхождении.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, оба инцидента произошли 10 августа. В первом случае к КПП “Леушень” подъехал автобус рейса “Афины-Кишинёв”, за рулём которого находился 49-летний молдаванин. Во время проверки в транспортном средстве были найдены шесть шуб из натурального меха, которые не были задекларированы. Товар был конфискован.

Позже на трассе Леушень-Кишинёв был остановлен микроавтобус, которым управлял 51-летний гражданин Молдовы. Во время проверки в транспортном средстве была обнаружена партия бытовой техники, на которую у водителя не было документов. Товар был изъят.

По данным фактам ведётся следствие.

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