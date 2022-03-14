Контрабандист с фантазией. Молдаванин припрятал в своём авто 12 000 сигарет (ФОТО, ВИДЕО)

Контрабандист с фантазией. Молдаванин припрятал в своём авто 12 000 сигарет (ФОТО, ВИДЕО)

Тайник с табачной продукцией обнаружили на КПП “Леушены”.

Сотрудники таможни отправили автомобиль Volkswagen Sharan на сканирование. Проверка выявила подозрительные предметы в топливном баке. Из тайника извлекли 12 160 сигарет различных марок.

По предварительной информации, 27-летний водитель намеревался сбыть продукцию на территории Евросоюза. Сигареты изъяли, расследование продолжается, пишет echipa.md.

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