Контрабанда, теневая экономика и махинации с возмещением. Эксперт объяснил, почему снижаются доходы от НДС

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Поступления налогов в виде НДС в первом полугодии 2023 года отражают печальное состояние экономики и демонстрируют явные признаки беспокойства, считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. Главными причинами снижения поступлений он назвал теневую экономику, контрабанду и махинации с возмещением НДС.

Анализируя доходы госбюджета, эксперт обратил внимание на то, что поступления НДС снижаются уже второй квартал подряд, и во втором квартале 2023 года составили всего 6,5 млрд леев, что является минимумом за последние два года. Здесь имеются в виду номинальные поступления, без учета инфляции и обесценивания валюты.

– При этом по своей реальной стоимости поступления НДС во втором квартале 2023 года были самыми низкими за последние пять лет. У нас было разовое явление в виде пандемии во втором квартале 2020 года, но его необходимо исключить из нашего анализа. Из графика видно, что выручка по сравнению с прошлым годом в реальном выражении сократилась в 1,6 раза — просто ошеломляющее снижение, — отметил Ионицэ.

Эксперт объяснил снижение поступлений несколькими причинами — в первую очередь, сокращением реального потребления населения, а также ростом теневой экономики и контрабанды. Он также призвал обратить внимание на хищение денег из бюджета за счёт незаконного возмещения НДС.

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