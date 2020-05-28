Контрабанда спирта и табачных изделий: в домах 5 подозреваемых прошли обыски (ФОТО, ВИДЕО)

Контрабанда спирта и табачных изделий: в домах 5 подозреваемых прошли обыски (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам расследовали на этой неделе дело о контрабанде этилового спирта и табачных изделий в Украину. Товар поставляли по “зелёному коридору” на южной границе Молдовы.

В результате были установлены личности подозреваемых: пять уроженцев Тараклии в возрасте от 28 до 49 лет. В ходе обысков в их домах было обнаружено и изъято несколько тысяч евро, а также более 20 ёмкостей, в одной из которых содержалось вещество, похожее на этиловый спирт. Также было изъято оружие различного типа (некоторые единицы хранились незаконно), табачные изделия и иные предметы, имеющие отношение к расследованию преступления.

За контрабанду подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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