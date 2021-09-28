Контрабанда сигарет с участием депутата ПДС: Боля потребовал расследования и объяснений (ВИДЕО)

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Вице-председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, депутат БКС Василий Боля требует от СИБ, Таможенной службы и Пограничной полиции пролить свет на дело о контрабанде сигарет на молдо-румынской границе с участием депутата ПДС Олега Канацуя. Боля подчеркнул, что несмотря на то, что инцидент широко обсуждается всем обществом, партия “Действие и солидарность” до сих пор не выступила с реакцией по этому поводу.

– Случай контрабанды сигарет депутатом, который к тому же использовал дипломатический паспорт, должен быть расследован. Большинство граждан ждут отставки этого избранника. Хотим увидеть реакцию президентуры, ПДС, прокуратуры, Пограничной полиции, журналистов, занимающихся расследованиями, – сказал Боля.

Социалист добавил, что, согласно официальной информации, депутат партии “Действие и солидарность” владеет несколькими микроавтобусами, которые перевозят посылки граждан РМ в ЕС. На прошлой неделе Канацуй, будучи за рулём одного из транспортных средств, пересёк границу с дипломатическим паспортом по “зелёному коридору” без какой-либо проверки с молдавской стороны. А румынские пограничники выявили ту самую контрабанду сигарет.

– У нас много вопросов, связанных с деятельностью молдавских контролирующих органов. Почему микроавтобусу с контрабандными сигаретами позволили проехать по “зелёному коридору”? И эти люди обещали бороться с коррупцией? Мы видим, что они наплевали на собственные заявления, – отметил Боля.

Он подчеркнул, что ставленник ПДС, глава Пограничной полиции Росиан Василой должен представить объяснения по этому поводу, а именно: сколько раз депутат партии “Действие и солидарность” пересекал границу, что произошло с микроавтобусом и найденной румынскими пограничниками контрабандой и так далее.

На момент выхода публикации упомянутые в ней лица данную информацию не прокомментировали.

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