Контрабанда сигарет на полмиллиона леев: задержаны шесть человек

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Пограничная полиция пресекла попытку провоза через границу почти 20 тысяч пачек сигарет. Фигурантами уголовного дела стали шестеро жителей Унгенского района.

В селе Петрешты правоохранители заметили автомобиль Fiat Skudo, к которому вскоре подъехала ещё одна машина. Водитель Fiat заблокировал транспортное средство и сбежал. Его нашли на следующий день по месту жительства. При обысках в грузовом отсеке автомобиля обнаружили 17 коробок с табачными изделиями стоимостью более чем 500 тысяч леев. Также в авто были надувная лодка и катушка с тросом.

Водителя второго авто и четырёх пассажиров тоже задержали. Они признались, что намеревались вывезти контрабанду через границу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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