Контрабанда с одесского рынка: задержаны трое, в том числе двое сотрудников полиции

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Правоохранители арестовали трёх человек по делу о контрабанде товаров с рынка “7 км”.

Товары ввозились в страну через приднестровский регион в обход таможенных постов. 9 ноября были задержаны трое подозреваемых и два микроавтобуса с контрабандой. Приблизительная стоимость изъятого составляет 1,5 миллиона леев.

Ещё один участник преступной группы, сотрудник Министерства внутренних дел, успел скрыться на территории Приднестровья. Его объявили в розыск.

Сразу после задержания правоохранители провели 12 обысков по нескольким адресам. Расследование продолжается.

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