Контрабанда на границе: водитель грузовика намеревался вывезти из страны тысячи пачек сигарет (ФОТО, ВИДЕО)

0

Контрабандные сигареты с акцизными марками РМ обнаружили вчера на КПП “Леушены”. Табачные изделия были спрятаны в тайниках в грузовике.

Большегруз, направлявшийся из Молдовы в Румынию, отправили на сканирование. В итоге из тайников извлекли 7 590 пачек сигарет различных марок, пишет realitatea.md.

Табачные изделия были конфискованы, а водитель грузовика задержан на 72 часа. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.