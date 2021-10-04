Контрабанда на границе: водитель грузовика намеревался вывезти из страны тысячи пачек сигарет (ФОТО, ВИДЕО)

Контрабанда на границе: водитель грузовика намеревался вывезти из страны тысячи пачек сигарет (ФОТО, ВИДЕО)

Контрабандные сигареты с акцизными марками РМ обнаружили вчера на КПП “Леушены”. Табачные изделия были спрятаны в тайниках в грузовике.

Большегруз, направлявшийся из Молдовы в Румынию, отправили на сканирование. В итоге из тайников извлекли 7 590 пачек сигарет различных марок, пишет realitatea.md.

Табачные изделия были конфискованы, а водитель грузовика задержан на 72 часа. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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