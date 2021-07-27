Контрабанда на границе: в Кагуле задержали полный микроавтобус сигарет

Контрабанда на границе: в Кагуле задержали полный микроавтобус сигарет

Этой ночью в Кагуле правоохранители задержали шестерых членов преступной группировки, специализирующейся на контрабанде сигарет. Они намеревались пересечь границу на микроавтобусе, в котором находилось 179 коробок сигарет без акцизных марок.

По оперативной информации, сигареты везли из приднестровского региона в Румынию, пишет realitatea.md. Также в грузовом отсеке были обнаружены две надувные лодки, двигатели и насосы для лодок.

Задержанным лицам грозит лишение свободы сроком от 4 до 10 лет.

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