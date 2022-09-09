Контрабанда гашиша: задержан ещё один член преступной группировки “Борман”

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Участника ОПГ этим летом экстрадировали из Испании.

По данным прокуратуры, 46-летний уроженец Яловен был одним из организаторов преступной группы и занимался закупкой гашиша в Испании, после чего переправлял товар в Россию через Молдову. Обвиняемый перевёз более 110 кг наркотиков, стоимость которых оценивается в 11 000 000 леев.

Члену преступной группировки грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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