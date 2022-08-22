Контрабанда драгоценностей на миллионы: на границе были задержаны трое

Контрабанда драгоценностей на миллионы: на границе были задержаны трое

Сотрудники Пограничной полиции расследуют случай контрабанды, произошедший на молдо-украинской границе.

В рамках дела задержаны три человека – гражданин Украины и супружеская пара из Кишинёва (водитель маршрутки и его жена). По предварительным данным, украинец передал молдаванину пакет с дорогими украшениями: брендов Cartier, Tiffany & Co и Van Cleef & Arpels. На таможенном контроле перевозчик утаил реальную стоимость драгоценностей, которая исчисляется миллионами леев.

Подозреваемые помещены под предварительный арест на 30 суток. Следственные действия продолжаются.

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