Контингент Национальной армии вернулся из Косово

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Контингент Национальной армии KFOR-17 вернулся в страну после выполнения миротворческой миссии в Косово.

На официальной церемонии, которая состоялась сегодня в 142-м военном городке, миротворцам были вручены награды и дипломы. Присутствовавший на мероприятии министр обороны Анатолий Носатый поблагодарил военнослужащих за их вклад в поддержание международного мира и стабильности.

– Я внимательно следил за вашей работой в миротворческой операции KFOR и с глубоким удовлетворением убедился, что за шесть месяцев пребывания в Косово вы профессионально выполнили свой долг. В то же время, сейчас, по возвращении в воинские части, я призываю вас поделиться с вашими коллегами опытом, полученным от миротворцев из других армий, с которыми вы принимали активное участие в миссии, – попросил министр.

В мероприятии также приняли участие начальник Генерального штаба, бригадный генерал Эдуард Охладчук, посол США Кент Д. Логсдон, посол Италии в нашей стране Лоренцо Томассони, а также группа аккредитованных в Республике Молдова военных атташе.

На военной базе Camp Villaggio Italia в городе Печ 18 января состоялась церемония обмена полномочиями между контингентами молдавских миротворцев в присутствии руководства Западного регионального командования. Контингент KFOR-17 в составе 41 военнослужащего находился в Косово с июля 2022 года, миротворцы выполняют задачи по охране и патрулированию региона, передаёт moldpres.md.

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