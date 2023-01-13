Контингент Национальной армии отправился в Косово

Контингент Национальной армии отправился в Косово

18-й контингент Национальной армии отправляется в Косово. 41 военнослужащий будут представлять нашу страну в рамках миротворческой миссии KFOR. На официальной церемонии отправления присутствовали родственники солдат, руководство Министерства обороны, а также представители аккредитованных в Кишинёве посольств.

Министр обороны Анатолие Носатый выразил уверенность, что военные достойно представят нашу страну, как и их коллеги, участвовавшие в предыдущих миссиях.

Профессионализм молдавских военных оценил и посол Италии в РМ Лоренцо Томассони. Участие молдавского контингента в Косово проходит под эгидой этой страны. С похвалой в адрес военнослужащих выступил и посол США в Молдове Кент Логсдон, пишет ntv.md.

Командующий контингентом Национальной армии Андрей Котилевский заверил, что солдаты хорошо подготовлены и с честью представят Молдову в этой миссии.

Молдова направляет контингенты Национальной армии для участия в операции KFOR в Косово с 2014 года. Каждая миссия длится шесть месяцев.

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