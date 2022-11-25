Контингент Национальной армии Молдовы примет участие в военном параде в Бухаресте

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Контингент молдавских военнослужащих отправился сегодня в Бухарест, чтобы принять участие в военном параде, который состоится 1 декабря по случаю Национального дня Румынии.

По данным Министерства обороны, молдавский отряд, состоящий из 16 офицеров, солдат и сержантов роты почётного караула полка Генерального штаба, пройдёт парадом по Триумфальной площади в Бухаресте вместе с солдатами из Румынии, Бельгии, Франции, Северной Македонии, Португалии, Соединённых Штатов Америки и Нидерландов, а также из стран-союзников, вносящих вклад в структуры НАТО на территории Румынии.

Формирование Национальной армии возглавит капитан Виталий Жосан, а государственный флаг будет нести сержант Серджиу Чебырчиу.

Республика Молдова участвует в военном параде в Румынии с 2014 года.

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