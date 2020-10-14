Контактные данные участковых избирательных бюро доступны на веб-странице www.cec.md

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Центральная избирательная комиссия сообщает, что на официальной веб-странице www.cec.md размещена информация о контактных данных участковых избирательных бюро.

Их можно просмотреть в разделе «Президентские выборы от 1 ноября 2020 года» / Нижестоящие избирательные органы / участковые избирательные бюро или прямо по ссылке https://bit.ly/3iS86Hs.

Граждане Республики Молдова, находящиеся за пределами страны, могут увидеть, где находится участковое избирательное бюро и узнать его контактные данные, перейдя по ссылке https://bit.ly/313fKIR.

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