Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) приняло находящуюся с визитом в Республике Молдова Консультативную группу НАТО по оказанию помощи в обеспечении устойчивости (RAST). Запланированы тематические встречи в области повышения устойчивости и уровня готовности к гражданским чрезвычайным ситуациям в различных учреждениях страны.

В мероприятии по случаю открытия программы участвовали госсекретарь Владимир Кук, госсекретарь правительства Адриан Бэлуцел, госсекретарь Министерства внутренних дел Румынии Раед Арафат, гражданские эксперты НАТО и представители национальных учреждений.

Государственный секретарь МИДЕИ Владимир Кук упомянул о значимости укрепления устойчивости Республики Молдова в контексте войны Российской Федерации против Украины. Одним из важных элементов в этом смысле является поддержка экспертов Евроатлантического центра устойчивости из Бухареста, которые входят в состав делегации, заявил он, передаёт ipn.md.

– Обсуждения с командой экспертов помогут национальным властям лучше выявить связи и взаимозависимости между различными секторами государственной политики и укрепить устойчивость страны в целом, – сказал Владимир Кук, цитируемый в пресс-релизе МИДЕИ.

Государственный секретарь правительства Адриан Бэлуцел отметил значимость создания сильных, устойчивых учреждений, способных реагировать на угрозы, с которыми сталкивается регион. Он выразил надежду на то, что экспертиза команды НАТО и Румынии поможет в этом.

В то же время государственный секретарь Министерства внутренних дел Румынии Раед Арафат коснулся вопроса тесного сотрудничества с молдавскими властями и открытости экспертов из Румынии в предоставлении Республике Молдова необходимой экспертизы.

– Устойчивость никогда не достигается на сто процентов, этот процесс непрерывен, постоянно появляется что-то новое. Устойчивость – это коллективный аспект, который необходимо интегрировать. Если страна не устойчива, это отражается и на соседней стране, следовательно, мы взаимозависимы. Устойчивость означает готовность и быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации, – заявил Раед Арафат.

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