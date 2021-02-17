Конструкции сгоревшего на Негруцци магазина демонтировали. Там обустроят современную остановку

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан. Градоначальник подчеркнул, что экономический агент владел данной торговой точкой 22 года. Срок разрешительных документов истекает в июне 2021-го, однако, учитывая тот факт, что юридическое лицо отказалось осуществлять деятельность в данный период, муниципальные власти решили снести оставшиеся конструкции сейчас.

Вместо сгоревшего магазина на бульваре Константина Негруцци обустроят новую, современную остановку общественного транспорта, пообещал градоначальник.

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