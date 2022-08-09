Конституционный суд запросил мнение Венецианской комиссии о запрете георгиевской ленты
Конституционный суд запросил заключение Венецианской комиссии относительно запрета в Молдове символов “российской агрессии в Украине” – георгиевской ленты, а также букв “Z” и “V”. КС просит дать оценку статьи 1 Закона “О противодействии экстремистской деятельности” и статьи 365 Уголовного кодекса, предусматривающей санкции за использование данных символов, сообщает ipn.md.
Напомним, что 7 апреля в Молдове запретили символы “Z”, “V”, а также георгиевскую ленту. Во время голосования в парламенте оппозиция выступила против этого законопроекта и пикетировала трибуну. Депутаты от Блока коммунистов и социалистов позднее направили обращение в Конституционный суд, чтобы оценить правомерность принятых поправок. КС запрос отклонил.
Согласно принятому решению, за продажу, изготовление, использование и хранение выше обозначенных символов физическим лицам грозит штраф от 4500 до 9000 леев или до 60 часов общественных работ, юридическим и должностным лицам — от 9000 до 18 000 леев.
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