Конституционный суд запросил мнение Венецианской комиссии о запрете георгиевской ленты

Напомним, что 7 апреля в Молдове запретили символы “Z”, “V”, а также георгиевскую ленту. Во время голосования в парламенте оппозиция выступила против этого законопроекта и пикетировала трибуну. Депутаты от Блока коммунистов и социалистов позднее направили обращение в Конституционный суд, чтобы оценить правомерность принятых поправок. КС запрос отклонил.

Согласно принятому решению, за продажу, изготовление, использование и хранение выше обозначенных символов физическим лицам грозит штраф от 4500 до 9000 леев или до 60 часов общественных работ, юридическим и должностным лицам — от 9000 до 18 000 леев.

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