Конституционный суд запросил мнение Венецианской комиссии о запрете георгиевской ленты

Конституционный суд запросил мнение Венецианской комиссии о запрете георгиевской ленты

Конституционный суд запросил заключение Венецианской комиссии относительно запрета в Молдове символов “российской агрессии в Украине” – георгиевской ленты, а также букв “Z” и “V”.  КС просит дать оценку статьи 1 Закона “О противодействии экстремистской деятельности” и статьи 365 Уголовного кодекса, предусматривающей санкции за использование данных символов, сообщает ipn.md. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md