Конституционный суд снова “дал по рукам” Санду

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Новый провал Майи Санду в Конституционном суде! Президент не имеет права менять министров в и.о. правительстве. Соответствующий вердикт КС вынес сегодня в ответ на поступивший от администрации главы государства запрос.

Таким образом, это уже третий раз, когда Конституционный суд отказывает Майе Санду. Ранее КС постановил, что самороспуск парламента, на который надеялась президент, невозможен, а позднее провозгласил повторное выдвижение Натальи Гаврилицэ на пост премьера неконституционным.

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