Конституционная реформа: фракция ПСРМ предлагает создать специальную комиссию

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Фракция ПСРМ предложит парламенту создать специальную комиссию по разработке законопроектов о конституционной реформе. Инициативу обсудили сегодня на заседании комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

– Государство нуждается в пересмотре законодательства в конституционной сфере, – заявил председатель комиссии Василий Боля.

Конституционная реформа должна устранить пробелы во взаимоотношениях президент-правительство-парламент, а также предотвратить “политический туризм”. Кроме того, комиссия может рассмотреть инициативы Игоря Додона по вопросам снижения числа депутатов и переходу к президентской республике.

Лидер ПСРМ Игорь Додон накануне заявил в ходе передачи на канале NTV Moldova о том, что конституционная реформа, запущенная во время его мандата, должна быть завершена. Председатель Партии социалистов отметил, что депутаты ПСРМ предложат создание подобной комиссии после того, как Майя Санду распустила своим указом комиссию по конституционной реформе, созданную летом 2020 года.

Парламентская комиссия будет проводить консультации с экспертами в области конституционного права. В её состав войдут 15 депутатов.

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