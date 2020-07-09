Консервы с душком

Консервы с душком

О том, как Канду привечает Санду и о понтах оппозиции

Г. Новак, депутат парламента от ПСРМ (о законопроекте депутатов Ю. Реницэ и Л. Карп): «Олигархические «консервы» с понедельника опять были вскрыты».

 Если вскрывают последний НЗ (неприкосновенный запас), значит наступают чёрные дни.

 

И. Кику, премьер-министр: «…когда кто-нибудь из вас будет госпитализирован в тяжёлом состоянии (после посещения лавандовых плантаций), покажите доктору фотографии с лавандой. Врачи оценят эту красоту».

 И пусть сразу сделают два теста: на коронавирус и на адекватность.

 

А. Канду, лидер партии Pro Moldova: «…правительство Майи Санду не было идеальным и допустило много ошибок. Подозреваю, что ошибки были сделаны из-за недостатка опыта и политической зрелости… Вероятно в данный момент они справились бы намного лучше».

 Сколько лести… Современное прочтение басни «Ворона и Лисица». В роли лисицы (или хитрого лиса) – лидер Pro Moldova.

 

В. Воронин, лидер ПКРМ: «Это понты (требование оппозиции отставки правительства) перед президентскими выборами и, возможно, парламентскими. Никто ведь не хочет взять на себя ответственность».

 А ещё они «ездят по ушам» и «не отвечают за базар».

 

А. Слусарь, вице-председатель Платформы DA: «Если бы я был генеральным прокурором…»

 Раньше: «Если б я был султан…»

Ещё раньше: «Кабы я была царицей…»

Увы, деградация мечты.

 

Д. Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека: «…реформировать систему предоставления услуг в сфере психиатрии с целью поэтапного устранения практики применения принудительных мер».

 Что-то новое – лечить психически нездорового человека методом убеждения.

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